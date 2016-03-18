У центрі Анкари перестрілка: загинула жінка-поліцейський (фото)

13:38, 18 березня 2016
Світ
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Другою жертвою став один із городян.

@News_Executive

У центрі Анкари в п'ятницю вранці відбулася перестрілка. Про це пише Reuters з посиланням на місцеве видання Cumhuriyet.

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Напад стався на автобусній зупинці в районі Дікмен. Невідомий застрелив жінку-поліцейського і одного з городян.

У той же час International Business Times з посиланням на агентство Dogan повідомило, що стріляв також поліцейський. Більш докладної інформації про подію поки немає.

Нагадаємо, в неділю в Анкарі стався кривавий теракт, в якому загинули 37 людей.

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