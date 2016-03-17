Відповідальність за кривавий теракт в Анкарі взяло на себе угрупування "Яструби свободи Курдистану"

Курдське угрупування "Яструби свободи Курдистану" (ЯСК), взяло на себе відповідальність за теракт 13 березня в турецькій столиці. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву організації.

Це ж угрупування здійснило теракт в Анкарі 17 лютого, жертвами якого стали 28 осіб, понад 80 постраждали.

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Нагадаємо, вибух прогримів 13 березня на основної транспортної артерії столиці, бульварі імені Ататюрка, біля площі Кизилай і парку Гювен, де розташовано близько десятка автобусних зупинок. Терористка-смертниця привела в дію вибуховий пристрій, встановлений в автомобілі. З нею також був її спільник.

Загинули 35 людей, більше 120 отримали поранення. "Близько 40 постраждалих перебувають у лікарнях. Серед них семеро у важкому стані", - повідомив 16 березня президент Туреччини Тайіп Ердоган.