Брюссельська поліція підтвердила загибель однієї особи

Бельгійська поліція підтвердила щонайменше одного загиблого внаслідок подвійного вибуху в аеропорту у Завентемі, який прогримів сьогодні у залі відправлення близько 8 години ранку, повідомляє Le Soir.

"За даними федеральної поліції мінімум одна особа загинула ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент рух громадського транспорту у Брюссельського аеропорту зупинений поліцією.

Триває евакуація пасажирів з будівлі аеропорту. На місці вибуху працюють рятувальні служби.

"Багато пилу. Залу відправлення до США струсонуло вибухи", - повідомляє свідок Давид Крюнель.

Читайте такожВибух в аеропорту Брюсселя: 14 загиблих і близько 25 поранених (відео)

Як повідомляє УНІАН, вибух стався в зоні реєстрації на рейси поблизу будівлі компанії American Airlines.