Брюссельське метро та наземний транспорт після вибухів повністю припинили роботу
10:58, 22 березня 2016Світ
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Всі станції метро в Брюсселі припинили роботу.
У Брюсселі зупинили роботу метро через вибухи / @evanlamos
Про це повідомляє в своєму Twitter "Товариство міжкомунного транспорту Брюсселя" (STIB/MIVB), що є місцевим оператором міського транспорту.
Згодом було повідомлено, що також припинили роботу автобуси та трамваї.
Нагадаємо, раніше в брюссельському метрополітені сталося два вибухи.
Вибухи сталися на станціях метро "Шуман", де розташовані європейські інституції, та "Маальбек", де компактно проживають емігранти і де був кілька днів тому заарештований передбачуваний організатор вибухів у Парижі Салах Абдеслам.
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