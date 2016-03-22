Брюссельське метро та наземний транспорт після вибухів повністю припинили роботу

Про це повідомляє в своєму Twitter "Товариство міжкомунного транспорту Брюсселя" (STIB/MIVB), що є місцевим оператором міського транспорту.

Згодом було повідомлено, що також припинили роботу автобуси та трамваї.

Нагадаємо, раніше в брюссельському метрополітені сталося два вибухи.

Вибухи сталися на станціях метро "Шуман", де розташовані європейські інституції, та "Маальбек", де компактно проживають емігранти і де був кілька днів тому заарештований передбачуваний організатор вибухів у Парижі Салах Абдеслам.

Читайте такожУ Бельгії оголошено максимальний рівень терористичної загрози