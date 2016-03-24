Основною метою "бельгійських терористів" повинні були стати АЕС - ЗМІ

Про це пише в четвер газета Derner er, повідомляє ТАСС.

"Арешт Абдеслама обезголовив брюссельський терористичний осередок і дозволив уникнути набагато більш масштабних терактів, однією з цілей яких повинні були стати бельгійські атомні електростанції", - повідомила газета з посиланням на джерела в силових структурах.

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"Смертники брати Бакрауі, які привели в дію бомби в аеропорту і в метро Брюсселя, були саме тими двома неназваними особами, які в грудні встановили приховану камеру перед будинком керівника бельгійської атомної програми. Крім того, саме їм належать відеозаписи підходів до дому і маршрутів руху цієї людини тривалістю кілька десятків годин, які поліцейські виявили в ході антитерористичної операції в квартирі іншого члена цього ж терористичного осередку і підозрюваного у паризьких терактах Мухамеда Баккалі", - відзначає газета.

"Сьогодні дані слідства свідчать, що саме брати Бакрауі здійснювали цю зйомку", - підкреслює Derner er.

Крім цього газета нагадує, що саме АЕС "Тіанж" на півдні Бельгії стала одним з об'єктів, евакуйованих владою відразу після вибухів в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини. Пізніше трьох причетних до атаки людей затримали в Баварії. Ще двох чоловіків заарештували неподалік від метро "Маальбек", де відбувся один з вибухів.