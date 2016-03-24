Жителі Нової Зеландії на референдумі відмовилися змінити прапор країни

За попередніми офіційними даними, за збереження прапора проголосувало 56,6%, або 1,2 мільйона виборців.

У свою чергу 43,2%, або 915 тисяч жителів Нової Зеландії висловилися за новий прапор зі "срібною папороттю".

Зміна державного прапора була ініційована прем'єр-міністром Нової Зеландії Джоном Кеєм у вересні 2014 року. На його думку, нинішній прапор занадто схожий на прапор Австралії, що призводить до плутанини.

У грудні 2015 року в країні пройшов референдум з відбору альтернативного прапора з 5 варіантів, в підсумку переміг чорно-біло-синій варіант "срібної папороті".