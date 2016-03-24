Жителі Нової Зеландії на референдумі відмовилися змінити прапор країни

10:50, 24 березня 2016
Світ
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Більшість новозеландців проголосувало за збереження нинішнього прапора країни, частиною якого є, у свою чергу, прапор Великобританії ("Юніон Джек").

флаг новая зеландия / govt.nz

За попередніми офіційними даними, за збереження прапора проголосувало 56,6%, або 1,2 мільйона виборців.

У свою чергу 43,2%, або 915 тисяч жителів Нової Зеландії висловилися за новий прапор зі "срібною папороттю".

Зміна державного прапора була ініційована прем'єр-міністром Нової Зеландії Джоном Кеєм у вересні 2014 року. На його думку, нинішній прапор занадто схожий на прапор Австралії, що призводить до плутанини.

У грудні 2015 року в країні пройшов референдум з відбору альтернативного прапора з 5 варіантів, в підсумку переміг чорно-біло-синій варіант "срібної папороті".

флаг новая зеландия (альтернативный) / govt.nz

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