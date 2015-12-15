Жителі Нової Зеландії на референдумі обрали новий прапор
В ході загальнонаціонального референдуму жителі Нової Зеландії вибрали дизайн, який може замінити зображення на державному прапорі.
Про це повідомляє Російська служба BBC.
Тепер в березні наступного року новозеландці повинні будуть зробити вибір: залишити синє полотнище з британським "Юніон Джеком" у лівій верхній чверті і чотирма червоними зірками з білим обрамленням в правій частині або замінити його на новий дизайн.
На референдумі переміг дизайн прапора, на якому зображено срібну папороть і чотири червоні п'ятикутні зірки на чорному і синьому тлі.
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Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів Нової Зеландії воліють нинішній варіант.
Але на думку прем'єр-міністра країни Джона Кея, цей прапор не відображає реалій сучасної Нової Зеландії. Він також скаржився, що нинішній прапор легко переплутати з державними символами інших колишніх британських колоній - зокрема, з австралійським.