Жителі Нової Зеландії на референдумі обрали новий прапор

Про це повідомляє Російська служба BBC.

Тепер в березні наступного року новозеландці повинні будуть зробити вибір: залишити синє полотнище з британським "Юніон Джеком" у лівій верхній чверті і чотирма червоними зірками з білим обрамленням в правій частині або замінити його на новий дизайн.

На референдумі переміг дизайн прапора, на якому зображено срібну папороть і чотири червоні п'ятикутні зірки на чорному і синьому тлі.

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Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів Нової Зеландії воліють нинішній варіант.

Але на думку прем'єр-міністра країни Джона Кея, цей прапор не відображає реалій сучасної Нової Зеландії. Він також скаржився, що нинішній прапор легко переплутати з державними символами інших колишніх британських колоній - зокрема, з австралійським.