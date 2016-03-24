Поліція проводить операцію в центрі Брюсселя, є затримання - ЗМІ
Поліцейська операція проходить в районі шосе Іксель в центральній частині Брюсселя.
За даними телеканалу RTBF, одна особа затримана, повідомляє ТАСС.
"Поліцейська операція проводиться в центрі Брюсселя на шосе Іксель в кварталі Матонж (де проживає значна кількість вихідців з Екваторіальної Африки). Одну особу затримано, його машина BMW оглядається поліцією. Район проведення операції блокований, встановлено периметр безпеки", - повідомив телеканал.
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Інший телеканал - RTL - повідомляє, що на Північному вокзалі столиці поліцейські перевіряють підозрілий пакет. "Поліція перевіряє підозрілий пакет у вагоні трамваю біля Північного вокзалу. Встановлено периметр безпеки, пасажири евакуйовані", - зазначає телеканал.
Уточнюється, що робота вокзалу не порушено.