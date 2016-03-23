Оголошеного в розшук Лаашруі впізнали серед смертників

Як повідомляють французькі ЗМІ, Лаашрауі вдалося впізнати завдяки генетичній експертизі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі. Вважається, що саме він виготовив бомби, які використовувалися смертниками як у Брюсселі, так і в Парижі.

Спочатку повідомлялося, що Лаашрауі після перших вибухів зумів втекти, кинувши свою бомбу в аеропорту. У середу в ЗМІ з'явилися повідомлення про його затримання, але незабаром їх спростували.

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Тепер встановлено, що він був одним з трьох смертників. Особи двох інших також відомі: це брати Халід і Брахім Брахауі. Слідство вважає, що Халід Брахауі підірвав бомбу в метро, а його брат і Лаашрауі здійснили самопідрив в аеропорту.

У той же час поліція все ще переконана, що у смертників був як мінімум один спільник, який кинув в аеропорту свій пояс смертника, який пізніше знешкодили сапери, і втік. Його особа не встановлена.

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Як повідомляв УНІАН, вчора в Брюсселі відбулася серія терактів. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини. Пізніше трьох причетних до атаки людей затримали в Баварії. Ще двох чоловіків заарештували вчора неподалік від метро "Маальбек", де відбувся один з вибухів.