Росіяни майже вдвічі рідше просять Шенгенські візи, ніж у "довоєнні" часи

Якщо у 2014 році росіяни подали майже 6 мільйонів звернень, то минулого – 3,7 мільйона. Про це йдеться у статті "Європейської правди".

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За інформацією видання, у 2013 році кількість звернень на Шенгенську візу від росіян склала 7 млн. В 2014 році вона впала до 5,7 млн.

Проте, за підсумками 2015-го року цей рівень склав лише 3,77 млн заявок. Таким чином, в порівнянні з "довоєнним часом", кількість заявок від росіян зменшилася майже вдвічі.

При цьому таке зменшення кількості заявок пояснюється не лише обвалом курсу рубля.

Разом з тим, кількість відмов у консульствах Шенгену в РФ зросла незначним чином – з 2013 року відсоток відмов зріс з 1% до 1,3%.

Також повідомляється, що за підсумками 2015 року суттєво погіршилася статистика видачі віз громадянам України у частині показника відмов.

Відсоток відмов зріс вдвічі у порівнянні з 2013 (останнім довоєнним роком). Тоді відмови консульства у оформленні візи отримали 1,7% українців. В 2014 цей показник зріз до 2,0% через різке погіршення статистики невеликої кількості консульств.