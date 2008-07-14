Качинський сказав Саркозі "одну річ"

Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ заявляє, що не блокуватиме Лісабонську угоду.

Як передає агентство “Франс-Прес”, про це він заявив сьогодні в Парижі після зустрічі з Президентом головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ.

“Зустріч була дуже гарною. Я сказав одну річ: Польща не стане перепоною для ратифікації угоди”, - заявив Президент Польщі.

Він зазначив, що обидва Президенти виробили спільний план, який, за словами Л.КАЧИНСЬКОГО, буде оприлюднено у “належний час”.

Він також додав, що сторони погодилися взяти на себе певні взаємні зобов’язання, однак не уточнив, які саме.

Як повідомляв УНІАН, Л.КАЧИНСЬКИЙ заявив 1 липня про відмову підписувати ухвалений парламентом в квітні закон про ратифікацію Лісабонської угоди ЄС через те, що після “ні” Ірландії на референдумі вважає, що подальша ратифікація угоди іншими країнами-членами ЄС не має сенсу.

Н.САРКОЗІ з моменту набуття Францією головування в ЄС вже неодноразово критикував позицію свого польського колеги.

10 липня, виступаючи в Європарламенті, Н.САРКОЗІ, зокрема, висловив переконання в тому, що питання підписання Президентом Польщі рішення польського парламенту про ратифікацію Лісабонської угоди є питанням моралі, а не політики.

“Президент Польщі дав слово, і слово має поважатися. Це не питання політики, це питання моралі”, - сказав Н.САРКОЗІ.

12 червня цього року Ірландія, єдина країна-член ЄС, яка ратифіковувала Лісабонську угоду на референдумі, відмовилися від ратифікації цього документу, оскільки понад 50% ірландців не підтримали проект нової угоди ЄС.

***13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської. Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році, і спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.