Аеропорт Брюсселя відновить роботу не раніше 28 березня

Аеропорт буде закритий як мінімум до 27 березня включно, передає Бі-бі-сі. Таким чином, в цілому його робота буде припинена майже на тиждень.

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Нагадаємо, аеропорт Брюсселя закрили у вівторок, 22 березня, у зв'язку з подвійним вибухом в залі прильоту, внаслідок якого загинули більше десяти людей. На фотографіях з місця події було видно, що в будівлі обвалилася стеля.

Після закриття аеропорту багато авіакомпаній дозволили клієнтам повернути квитки в Брюссель або з Брюсселя і отримати повну компенсацію, або ж летіти через Дюссельдорф і Амстердам.

Вибухи в аеропорту Брюсселя стався у вівторок рано вранці. За ними стався вибух на станції метро в центрі міста. Всього в результаті трьох вибухів загинули понад 30 людей, більше 300 отримали поранення.

Атаку влада країни кваліфікувала як теракт. Всі три вибухи здійснили смертники. Їх особи вже встановлені. В даний час поліція шукає їх ймовірних спільників.