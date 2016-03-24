Спецслужби Бельгії володіли інформацією щодо підготовки терактів - ЗМІ

Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz із посиланням на джерела у спецслужбах, передає Європейська правда.

Видання запевняє, що служби безпеки із високим ступенем впевненості знали, що атаки в самий найближчий час були заплановані в аеропорту і, можливо, у метро.

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Незважаючи на дані розвідки, рівень безпеки в Брюсселі, де розташовані більшість інституцій Європейського Союзу, був недостатнім для попередження атак.

Наскільки відомо теракти планувалися в штаб-квартирі "Ісламської держави" в сирійському місті Ракка.

Терористичний осередок, відповідальний за теракти в Брюсселі, був тісно пов'язаний з нападниками, які вчинили серію терактів в Парижі в листопаді минулого року.

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Як з'ясувалося, обидва осередки були частиною однієї терористичної інфраструктури, пов'язаної із терористом Салахом Абдесламом, який був залучений до підготовки нападу в Парижі і його реалізації.

Абдеслам втік з Парижа після листопадового нападу і ховався в Брюсселі та був заарештований минулого тижня у бельгійській столиці.