Серія терактів у Брюсселі: терорист-смертник брав участь в атаці на Bataclan у Парижі

Його особистість підтвердила федеральна прокуратура Бельгії, повідомляє РБК з посиланням на Le Figaro.

Лаакруі підірвав себе в аеропорту Брюсселя разом з Брахімом аль-Бакрауі. Третій терорист в розшуку.

Про те, що саме Лаакруі, який також підозрюється в причетності до атаки на паризький клуб Bataclan, ідентифікований як один з терористів-смертників в аеропорту Брюсселя, повідомляє телеканал CBS News з посиланням на джерела в бельгійській поліції. Вони відзначали, що ДНК Лаакруі були виявлені на місці вибуху в брюссельському аеропорту.

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Вибухи в аеропорту Брюсселя відбулися у вівторок рано вранці. За ними стався вибух на станції метро в центрі міста. Всього в результаті трьох вибухів загинули понад 30 людей, понад 300 отримали поранення.

Атаку влади країни кваліфікували як теракт. Всі три вибухи здійснили смертники. Їх особи вже встановлені. Зараз поліція шукає їх ймовірних спільників.