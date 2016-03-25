Кадиров розповів про щастя виконувати доручення Путіна і готовності працювати на нього "навіть сторожем"

Рамзан Кадиров, якого сьогодні призначили в. о. глави Чечні, заявив, що для нього отримати від президента Росії Володимира Путіна будь-яке доручення є "величезним щастям" та "величезною відповідальністю".

Про це Кадиров написав у своєму Instagram.

«Для мене велике щастя і велика відповідальність отримати від Володимира Володимировича будь-яке доручення, а тим більш, таке важливе. Я б беззастережно приступив до виконання обов'язків, навіть якби йшлося про роботу сторожем», — зазначив він. Кадиров також зазначив, що сприймає указ президента про призначення як важку ношу.

«Чітко усвідомлюю, що не можна жити минулими заслугами. Тепер важливо дати в роботі новий старт, ставити нові і більш складні завдання», — підкреслив Кадиров.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін підписав указ про призначення виконуючим обов'язки глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

"П'ятого числа (квітня) закінчується термін ваших повноважень", - сказав Путін, звертаючись до Кадирова. "Виходячи з того, що було зроблено за останні роки, для чеченців, для жителів республіки, насамперед, і як похідна для всієї Росії, мною сьогодні підписаний указ про призначення вас виконуючим обов'язки глави Чеченської республіки з подальшим, сподіваюся, у вересні цього року, виходом на вибори", - зазначив президент РФ.

"Розраховую на те, що жителі Чечні, чеченський народ зможуть оцінити по достоїнству у ході виборчої кампанії і виборів те, що ви зробили для республіки", - сказав Путін.