Кадиров розповів про щастя виконувати доручення Путіна і готовності працювати на нього "навіть сторожем"
Кадиров також зазначив, що сприймає указ президента про призначення як важку ношу.
Рамзан Кадиров, якого сьогодні призначили в. о. глави Чечні, заявив, що для нього отримати від президента Росії Володимира Путіна будь-яке доручення є "величезним щастям" та "величезною відповідальністю".
Про це Кадиров написав у своєму Instagram.
«Для мене велике щастя і велика відповідальність отримати від Володимира Володимировича будь-яке доручення, а тим більш, таке важливе. Я б беззастережно приступив до виконання обов'язків, навіть якби йшлося про роботу сторожем», — зазначив він. Кадиров також зазначив, що сприймає указ президента про призначення як важку ношу.
«Чітко усвідомлюю, що не можна жити минулими заслугами. Тепер важливо дати в роботі новий старт, ставити нові і більш складні завдання», — підкреслив Кадиров.
Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін підписав указ про призначення виконуючим обов'язки глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова.
"П'ятого числа (квітня) закінчується термін ваших повноважень", - сказав Путін, звертаючись до Кадирова. "Виходячи з того, що було зроблено за останні роки, для чеченців, для жителів республіки, насамперед, і як похідна для всієї Росії, мною сьогодні підписаний указ про призначення вас виконуючим обов'язки глави Чеченської республіки з подальшим, сподіваюся, у вересні цього року, виходом на вибори", - зазначив президент РФ.
"Розраховую на те, що жителі Чечні, чеченський народ зможуть оцінити по достоїнству у ході виборчої кампанії і виборів те, що ви зробили для республіки", - сказав Путін.
Дорогі друзі! Розумні люди кажуть, що до керівника заходиш зі своєю думкою, а виходиш з його думкою! Це виключно правильні слова. Президент Росії Володимир Путін сьогодні повідомив мені, що прийняв рішення призначити тимчасово виконуючим обов'язки Глави Чеченської Республіки до проведення виборів. Про те, щоб продовжити працювати на цій посаді мене раніше просив народ Чечні. Президент Росії, Верховний Головнокомандувач Володимир Путін в тисячі разів краще знає, як і яким чином вирішувати великі завдання, які стоять перед регіонами, а значить і всією країною. Для мене велике щастя і велика відповідальність отримати від Володимира Володимировича будь-яке доручення, а тим більш, таке важливе. Я б беззастережно приступив до виконання обов'язків, навіть якби йшлося про роботу сторожем. Твердо переконаний, що так і повинно бути, якщо ми хочемо, щоб країна розвивалася, міцніла і займала гідне місце у світі. Ми з вами можемо висловлювати свою думку, але зобов'язані негайно виконувати рішення Президента. Я сприймаю Указ, як необмежену відповідальність, важку ношу. Чітко усвідомлюю, що не можна жити минулими заслугами. Тепер важливо дати в роботі новий старт, ставити нові і більш складні завдання. Хвала Аллаху, ми до цього готові! Є досвідчена команда, є фахівці, є великі плани! #Кадиров #Путін #Росія #Чечня #Вибори