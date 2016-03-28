Обама відмовився від особистої зустрічі з Ердоганом – WSJ

Коли президент Туреччини востаннє відвідував Вашингтон з державним візитом у 2013 році, президент США дав високу оцінку його позиції щодо початку мирних переговорів з курдськими бойовиками, передає DT.UA з посиланням на The Wall Street Journal.

"Ердогана може чекати зовсім інший прийом, коли він вирушить цього тижня на саміті з ядерної безпеки", - йдеться у статті.

Як стверджує джерело WSJ, посилаючись на неназваних чиновників, Обама відхилив пропозицію Ердогана приєднатися до нього на відкритті мечеті в штаті Меріленд, будівництво якого було профінансовано Туреччиною.

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"У президента США також немає планів провести офіційну зустріч з Ердоганом у форматі один на один", - дізналися WSJ.

Замість того, очікується, що з Ердоганом зустрінеться віце-президент США Джо Байден. При цьому старші посадові особи адміністрації США кажуть, що рішення не зустрічатися з Ердоганом не слід сприймати як неприйняття, тому що два президенти зустрілися в листопаді під час саміту G20 в Туреччині, а також спілкувалися телефоном у лютому.

Разом з тим, турецькі офіційні особи намагалися протягом кількох останніх місяців домогтися зустрічі у Вашингтоні з Обамою.

Нагадаємо, Вашингтон незадоволений тим, що Туреччина в сирійському конфлікті завдає ударів по курдах, а не по терористах "Ісламської держави".