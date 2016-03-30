"Дефіцит взаємодії": У Кремлі пояснили, чому Путін не візьме участь у саміті з ядерної безпеки

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Питання ядерної безпеки є дуже актуальним, разом з тим у Москві вважають, що опрацювання питань, пов'язаних з ядерною безпекою, вимагає загальних і спільних зусиль і взаємного врахування інтересів і позицій під час попередньої роботи. Певний дефіцит взаємодії в ході попереднього опрацювання питань і тематики саміту ми відчували, тому в даному випадку і не відбувається участь російської сторони», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 30 березня - 2 квітня здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки, в рамках якого заплановані його переговори з керівництвом США, а також двосторонні зустрічі з очільниками ряду держав і урядів.

У рамках візиту на запрошення президента США Барака Обами Порошенко візьме участь у Саміті з питань ядерної безпеки, який пройде у Вашингтоні.

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Саміт з ядерної безпеки пройде у Вашингтоні 31 березня — 1 квітня.