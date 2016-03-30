Росія "самоізолювалася" в питанні ядерної безпеки - США

Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Бен Родс, передає РБК з посиланням на Reuters.

Росія «сама себе ізолювала» і «втратила можливість», відмовившись брати участь у саміті з ядерної безпеки у Вашингтоні, заявив Бен Родс.

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«Рішення Росії не брати участь на високому рівні, на наш погляд, є, насамперед, упущеною можливістю для Росії», — сказав Родс у розмові з журналістами.

«Відверто кажучи, все що вони роблять — це ізолюють себе, не беручи участі (у співпраці в сфері ядерної безпеки - ред.), як вони робили раніше», — підкреслив чиновник.

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Саміт з ядерної безпеки під керівництвом США пройде у Вашингтоні на цьому тижні. На 1 і 2 квітня заплановані заходи саміту, першим з яких значиться обід від імені президента США Барака Обами для глав делегацій, що прибули. Росія від участі в цьому саміті відмовилася.