"Брюссельські смертники" причетні до терактів у Парижі – ЗМІ

Халід та Ібрагім Аль Бакрауї, які, ймовірно, вчинили вибухи у брюссельському метро та аеропорту, причетні до кривавих паризьких терактів. Про це з посиланням на La Libre пише "Європейська правда".

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За інформацією видання, один із братів міг вчинити вибух в аеропорту "Завентем", інший підірвав себе на станції метро Маальбек. Раніше повідомлялося, що вони обидва були в аеропорту.

Наразі про братів відомо, що поліція Бельгії раніше оголосила їх у розшук через те, що вони орендували декілька квартир для терористів, які скоїли теракти у Парижі 13 листопада 2015 року.

Видання RTBF зазначає, що Халід під вигаданим ім'ям винаймав помешкання, в якому переховувався головний підозрюваний в організації паризьких терактів Салах Абдеслам.

Про Ібрагіма також відомо, що у жовтні 2010 року він засуджений кримінальним судом Брюсселя за стрілянину по поліцейським з автомату Калашникова.

Крім того, Халід, у лютому 2011 року був засуджений до 5 років позбавлення волі умовно за викрадення автомобілів.

Також серед підозрюваних в причетності до терактів 22 березня 24-річний Наджим Лашруї, який підозрюється в участі в терактах в Парижі 13 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.