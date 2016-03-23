"Брюссельські смертники" причетні до терактів у Парижі – ЗМІ
Братів Аль Бакрауї розшукували через те, що вони орендували житло для терористів, які організували серію терактів у Парижі минулого року.
Халід та Ібрагім Аль Бакрауї, які, ймовірно, вчинили вибухи у брюссельському метро та аеропорту, причетні до кривавих паризьких терактів. Про це з посиланням на La Libre пише "Європейська правда".
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За інформацією видання, один із братів міг вчинити вибух в аеропорту "Завентем", інший підірвав себе на станції метро Маальбек. Раніше повідомлялося, що вони обидва були в аеропорту.
Наразі про братів відомо, що поліція Бельгії раніше оголосила їх у розшук через те, що вони орендували декілька квартир для терористів, які скоїли теракти у Парижі 13 листопада 2015 року.
Видання RTBF зазначає, що Халід під вигаданим ім'ям винаймав помешкання, в якому переховувався головний підозрюваний в організації паризьких терактів Салах Абдеслам.
Про Ібрагіма також відомо, що у жовтні 2010 року він засуджений кримінальним судом Брюсселя за стрілянину по поліцейським з автомату Калашникова.
Крім того, Халід, у лютому 2011 року був засуджений до 5 років позбавлення волі умовно за викрадення автомобілів.
Також серед підозрюваних в причетності до терактів 22 березня 24-річний Наджим Лашруї, який підозрюється в участі в терактах в Парижі 13 листопада.
Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.