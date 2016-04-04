Червоний Хрест заявив про бажання виступити нейтральним посередником у Нагірному Карабасі

Міжнародний Комітет Червоного Хреста готовий виступити в якості нейтрального посередника між сторонами конфлікту в Нагірному Карабасі. В організації також заявили про готовність допомогти потерпілим в зоні ескалації, пише Росбалт.

«Ми готові надати допомогу тим, на кого вплинуле останнє загострення, а також готові стати нейтральними посередниками між сторонами конфлікту», — сказав регіональний директор по Європі і Центральній Азії МКЧХ Патрік Віаль.

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«У сторін конфлікту є зобов'язання щодо дотримання міжнародних гуманітарних прав, згідно з яким сторони зобов'язуються забезпечити захист життя цивільних осіб та цивільної інфраструктури», — наводить його слова азербайджанський портал APA.

Зазначається, що міжнародна організація працює в регіоні конфлікту з 1992 року, діють делегації в Баку і Єревані, а також місія в самому Нагірному Карабасі.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в регіоні різко загострилася в ніч на 2 квітня.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та іншу крупнокаліберну зброю. За даними азербайджанського відомства, обстріл також вівся по ряду житлових кварталів, розташованих неподалік від лінії зіткнення, тому було вирішено застосувати заходи.

Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію в наступ з використанням артилерії, бронетехніки і авіації. Вірменська сторона повідомляє, що ракетний обстріл з боку Азербайджану вівся не тільки по оборонних позиціях військових, але і по населених пунктах.

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Є загиблі та поранені серед військових і цивільних осіб з обох сторін.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, в ході якого Азербайджан втратив контроль над територією, і загибелі близько 30 тисяч осіб.