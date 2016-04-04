Для запобігання російській агресії США відправили 12 винищувачів в Ісландію та Нідерланди

Про це за інформацією ВВС країни повідомляє CNN.

Повідомляється, що ці сили відправляються в Європу для запобігання подальшій російській агресії в регіоні.

Читайте такожКраїни Балтії привітали намір розмістити танкові з'єднання США у Східній Європі

"Збільшення Росією присутності патрулів з винищувачів, бомбардувальників і субмарин у Північній Атлантиці звертає увагу до регіону і піднімає питання про присутність НАТО в цьому регіоні", - сказав директор Трансатлантичної ініціативи в сфері безпеки Атлантичної ради Магнус Нордерман.

Як повідомляв УНІАН, 4 тисячі військових та понад 200 танків посилять оборону східних кордонів Європи.

Більшість військових – американці. Про відповідне рішення Пентагону поінформував головнокомандувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав. Танкові бригади з лютого 2017 року почергово перебуватимуть у Болгарії, Румунії, Польщі, Латвії, Литві та Естонії.