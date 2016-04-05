В Ісландії мітингувальники вимагали відставки прем'єра, замішаного в офшорному скандалі

Акція протесту почалася після публікації розслідування про виведення грошей прем'єр-міністром через офшори, пише Iceland Monitor.

Організатором протесту виступила опозиція. Мітинг проходив на площі Аустурвотлур, поруч з ісландським парламентом. Основна вимога протестувальників - відставка прем'єра, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Відзначається, що сам прем'єр-міністр Сигмюндюр Гюннлейгссон в інтерв'ю ісландському телеканалу Channel заявив, що не збирається йти у відставку через "панамські досьє".

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Як сказав Гюннлейгссон, уряд показує хороші результати, і йому важливо закінчити розпочату роботу.

Прем'єр додав, що збирається прислухатися до думки ісландців на наступних виборах. У "панамських документах", за твердженням Гюннейгссона, не було нічого нового.

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Разом з тим, ісландська опозиція раніше в понеділок подала вотум недовіри до Гюннлейгссона, повідомляє Дождь з посиланням на Bloomberg.

«Це справа в руках спікерів парламенту, вона буде розглянута не раніше четверга», — сказала депутат від Піратської партії Бригіта Йонсодоттир, що прийшла на мітинг біля будівлі парламенту.

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В опублікованому розслідуванні про ошфори говориться, що ісландський прем'єр-міністр передав своїй дружині засновану в 2007 році компанію за один долар. За даними розслідування, Гюннлейгссон мав незадекларовані інтереси в банках країни, які отримували під час фінансової кризи державну допомогу. Автори розслідування звинувачують Гюннлейгссона у приховуванні мільйонів доларів інвестицій в банки країни через засекречену офшорну компанію.

Після того, як журналісти попросили Гюннлейгссона прокоментувати розслідування він встав і пішов.