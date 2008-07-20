Одразу три нові лінії метро запустили в Пекіні

Три нові лінії метро почали працювати сьогодні в китайській столиці напередодні Олімпіади. Як повідомляє інформаційне агентство «Сіньхуа», відкриття нових ліній було заплановано на початок липня, проте потім було перенесено майже на півмісяця.

Нові лінії будувалися спеціально до Олімпіади, під час якої в рази збільшиться навантаження на громадський транспорт.

Одна з відкритих ліній зв`язала центр міста і третій термінал міжнародного аеропорту Пекіна Шоуду.

Будівництво нових ліній, завдяки яким довжина пекінського метро збільшиться з 142 до 200 кілометрів, обійшлося в 22,3 млрд. юанів ($3,3 млрд.).