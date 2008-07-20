Інфляція: 1 гривня відповідає 20 мільярдам доларів

Центробанк Зімбабве випустив купюру в 100 мільярдів місцевих доларів, повідомляє AP. Нові банкноти офіційно будуть введені в обіг з понеділка, 21 липня. Але вже сьогодні вони використовуватимуться при обміні іноземної валюти.

Однієї банкноти з одинадцятьма нулями, зазначає AP, не вистачить навіть для на буханець хліба. За 100 мільярдів зімбабвійських доларів, які приблизно відповідають одному доларові США, можна придбати чотири апельсини.

Ще в травні 2008 року, коли ЦБ Зімбабве попередній раз вводив в обіг купюри нового номіналу, один американський долар оцінювався в 50 мільйонів зімбабвійських. Купюру в 50 мільйонів, повідомлялося тоді, можна було обміняти на три буханці хліби.

Банкноти, які випускає в обіг ЦБ Зімбабве з 2003 року, є не грошовими знаками, а чеками на пред`явника, термін дії яких суворо обмежений, уточнює Лента.ру. Зокрема, купюри в 100 мільярдів доларів діятимуть лише до 31 грудня 2008 року.

Зімбабве вважається країною з найвищим у світі темпом зростання інфляції. За останніми даними ЦБ Зімбабве, оприлюдненими 16 липня, інфляція в країні становила 2,2 мільйона відсотків в річному обчисленні.