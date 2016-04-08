В Нагірному Карабасі тимчасово припинять обстріли для пошуку тіл загиблих

"Починаючи з 15.00 бакинського часу 8 квітня 2016 року досягнута домовленість про відновлення режиму припинення вогню на лінії зіткнення військ", - говориться в повідомленні Міноборони Азербайджану.

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Згідно з повідомленням, за посередництва представників ОБСЄ і Міжнародного Комітету Червоного Хреста "планується здійснення процесу збору з поля бою тіл загиблих військовослужбовців з обох сторін".

Зазначається, що про подальший розвиток подій буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня. 3 квітня Азербайджан оголосив про припинення в односторонньому порядку військових дій в Нагірному Карабасі. У свою чергу Вірменія назвала заяву Баку «інформаційної пасткою». Сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир'я і продовження обстрілу.