США і Польща припинили переговори щодо розміщення ПРО

Польсько-американські переговори про можливе розміщення в Польщі американських ракет- перехоплювачів системи ПРО припинилися. Про це сьогодні, 20 липня, з посиланням на дипломатичні джерела повідомила добре інформована польська радіостанція РМФ-ФМ.

За її інформацією, міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ не має наміру підписувати угоди з адміністрацією Джорджа БУША і чекає приходу до влади у Вашингтоні «нової команди».

Президент Польщі Лех КАЧИНЬСКИЙ, навпаки, хотів би укласти зі США угоду щодо ПРО якнайскоріше, стверджує радіостанція, проте, не має повноважень цього зробити, оскільки польська конституція надає повноваження для ведення зовнішньої політики переважно прем`єр-міністру.