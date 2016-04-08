У Коста-Ріці зіткнулися два приміських потяги

Як повідомляє abc news, в результаті зіткнення постраждали щонайменше 50 осіб, більшість з них госпіталізовано.

Ряд місцевих ЗМІ стверджують, що кількість постраждалих перевищує 100 осіб. Тим не менш, інформації про загиблих не надходило.

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За словами співробітників залізниці, перед зіткненням обидва поїзди рухалися з невеликою швидкістю. В результаті аварії у них пом'ялися головні вагони і вилетіли шибки.

Найбільш вірогідною причиною інциденту чиновники називають людську помилку.