У Коста-Ріці зіткнулися два приміських потяги
22:46, 08 квітня 2016Світ
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У Коста-Ріці сталося лобове зіткнення двох невеликих приміських поїздів.
У Коста-Ріці зіткнулися два приміських потяги / twitter.com/XHNews
Як повідомляє abc news, в результаті зіткнення постраждали щонайменше 50 осіб, більшість з них госпіталізовано.
Ряд місцевих ЗМІ стверджують, що кількість постраждалих перевищує 100 осіб. Тим не менш, інформації про загиблих не надходило.
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За словами співробітників залізниці, перед зіткненням обидва поїзди рухалися з невеликою швидкістю. В результаті аварії у них пом'ялися головні вагони і вилетіли шибки.
Найбільш вірогідною причиною інциденту чиновники називають людську помилку.
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