Польща допустила залучення НАТО до передачі уламків літака президента Качинського

Про це розповів в інтерв'ю телеканалу TVP міністр оборони країни Антоній Мачеревич, повідомляє РБК.

«Потрібно пробувати, намагатися, може, як пропонує прем'єр-міністр Норвегії, попросити союзників у НАТО посприяти в передачі уламків Варшаві», - сказав він.

На думку Мачеревича, обстеження уламків літака має сенс навіть після шести років.

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«Є деталі, дослідження яких не допоможе розслідувати обставини причини катастрофи, але є й ті, експертиза яких може уточнити, чи сталося руйнування літака через удар або інших подій», - пояснив польський чиновник.

Він також зазначив, що розслідування причин катастрофи не зводиться тільки до того, щоб знайти винних. Варшава також прагне дізнатися, чи був літак зруйнований в результаті вибуху чи ні.

Крім цього, в інтерв'ю Мачеревич заявив, що поданий урядом Дональда Туска звіт про авіакатастрофу під Смоленськом був сфальсифікований. Зараз Туск є головою ЄС.

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«Туск мав повний контроль не тільки над розслідуванням, але й над кожною заявою урядових структур. Він заявляв, що бере на себе повну відповідальність у цій справі. Проте доповідь була підроблена, а фальсифікація урядом звіту повинна мати наслідки», - пояснив він.

Мачеревич висловив думку, що за цим фактом Туск «повинен постати перед Державним трибуналом».

10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився літак Ту-154М, на борту якого перебував президент країни Лех Качиньський, його дружина і представники вищого командування і політичних партій Польщі. В результаті аварії загинули 96 осіб. Згідно звіту Міждержавного авіаційного комітету, причиною катастрофи президентського Ту-154М стали неправильні дії екіпажу.

Тим не менш, розслідування обставин причин катастрофи триває. Наприкінці березня Міністерство юстиції Польщі створило нову комісію для з'ясування всіх обставин падіння літака. Президент Катинського комітету Анджей Мелака, брат якого загинув при катастрофі лайнера, заявив, що розслідування не було проведено у відповідності з міжнародними стандартами.