Бойовики ІД в Іраку знищили "Ворота Бога" віком 2 тисячі років

Про це повідомляє видання The Independent.

Відзначається, що ворота були одними з важливих воріт, що стояли на шляху в стародавнє асирійське місто Ніневія.

Джерело видання в британському Інституті з вивчення Іраку підтвердило, що стародавня пам'ятка архітектури була атакована бойовиками.

В іракському управлінні з археології не спростували факт знищення воріт.

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