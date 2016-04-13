Бойовики ІД в Іраку знищили "Ворота Бога" віком 2 тисячі років

02:26, 13 квітня 2016
Світ
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Бойовики "Ісламської держави" недалеко від міста Мосул в Іраку зруйнували стародавню архітектурну пам'ятку, відому як "Ворота Бога" віком 2 тисячі років.

REUTERS

Про це повідомляє видання The Independent.

Відзначається, що ворота були одними з важливих воріт, що стояли на шляху в стародавнє асирійське місто Ніневія.

Джерело видання в британському Інституті з вивчення Іраку підтвердило, що стародавня пам'ятка архітектури була атакована бойовиками.

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В іракському управлінні з археології не спростували факт знищення воріт.

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Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики ІД знищили в сирійському місті Пальміра основний монумент 2-тисячилітнього пам'ятника - Тріумфальну арку.

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