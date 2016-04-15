У Чехії мають намір змінити офіційну назву країни

"Чеська республіка" також залишиться офіційною назвою, передає Русская служба Би-би-си.

На думку керівництва країни, скорочений варіант буде простіше використовувати, зокрема, при маркуванні продуктів і одягу або на спортивних змаганнях.

Таким чином, "Чехія" може стати офіційною короткою географічною назвою, як "Франція" замість "Французька республіка" або "Росія" замість "Російська Федерація".

Якщо ініціативу схвалить парламент, назва представлять для внесення у відповідну базу ООН.

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Чеська республіка утворилася після поділу Чехословаччини на дві держави в 1993 році.

Багато хто з найбільших експортерів країни, наприклад, бренд Pilsner Urquell, використовує лише одне слово при маркуванні продукції - Czech (замість Czech Republic).

Однак в англійській мові Czech - це прикметник, тому не може використовуватися як офіційна назва країни.

Ініціативою влади задоволені не всі: деякі вважають назву "Чехія" неблагозвучною, а також вважають, що в англійському написанні її можна сплутати з Чечнею.