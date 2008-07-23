У США аварійно сів літак з конгресменами

Літак американської авіакомпанії Continental Airlines, серед пасажирів якого були сім членів Конгресу США, здійснив аварійну посадку.

Авіалайнер, повідомляє AP, прямував із Вашингтона до Х`юстона, коли під час польоту датчики зафіксували різку зміну тиску в кабіні.

Було прийнято рішення перенаправити літак, на борту якого перебували близько 120 людей, до найближчого аеропорту. Авіалайнер успішно здійснив посадку в Міжнародному аеропорту імені Луї Армстронга в Новому Орлеані. Ніхто з пасажирів і членів екіпажа не постраждав, відзначає “Лента.ру”.