Дж.Буш стверджує, що Уолл-стріт напився і тепер у нього похмілля

Президент США Джордж Буш порівняв ситуацію на фінансовому ринку країни з "похміллям після сильного сп`яніння", передає Associated Press. "Не немає ніяких питань із цього приводу - Уолл-стріт напився. Питання в іншому: скільки часу йому буде потрібно, щоб протверезіти і відмовитися від усіх високоточних фінансових інструментів", - заявив американський президент на зустрічі з фінансистами Республіканської партії.

Перш ніж зробити заяву, Дж.Буш попросив присутніх, серед яких не було журналістів, відключити всі записуючі пристрої.

Проте хтось явно проігнорував прохання президента, і відеоролик із заявою Дж.Буша з`явився на популярному інтернет-ресурсі.

Коментуючи вислів президента США, прес-секретар Білого дому Тоні Фратто пояснив, що вислів Дж.Буша був "фігурою мови, яку часто використовують журналісти, описуючи ситуацію, що склалася на американському ринку".

За словами прес-секретаря, Дж.Буш був абсолютно правий, використавши таку метафору, оскільки "ринки використовували дуже складні фінансові інструменти, не до кінця розуміючи ризик, які вони представляють".

РБК