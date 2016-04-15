Глава МЗС Польщі назвав Росію екзистенційною загрозою для Європи

20:32, 15 квітня 2016
Світ
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Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський назвав Росію екзистенційною загрозою для Європи і світу.

REUTERS

Виступаючи на конференції з безпеки в Братиславі, польський дипломат дав класифікацію світових загроз. "Загрози бувають екзистенційні та неекзистенційні, - пояснив глава польського МЗС. - Діяльність росіян - загроза, само собою, екзистенційна, оскільки вони можуть знищувати цілі країни. Неекзистанційні загрози - це терористи або, приміром, масовий наплив мігрантів", передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

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Відповідаючи на запитання, до якого типу загроз він зараховує "Ісламську державу", Вітольд Ващиковський пояснив: "Це дуже важлива загроза, але існуванню Європи вона не загрожує".

Глава польського МЗС також заявив, що Варшава буде наполягати на розміщенні в країні додаткових сил НАТО, і сподівається домогтися позитивного рішення на липневому саміті альянсу: "Нам потрібна їх присутність. Наявність підрозділів різних країн НАТО може стати символом готовності альянсу захищати свій східний фланг. Потрібно обговорити масштаб їх присутності".

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