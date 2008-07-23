Медведєв скаржиться: у Росії не вистачає кандидатів у губернатори
13:05, 23 липня 2008Світ
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«Немає лави запасних»
Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що в країні існує величезна проблема з підбором кандидатів на посади губернаторів. На нараді з формування резерву управлінських кадрів глава держави нагадав про існуючий кадровий голод. «Це стосується і керівників регіонів», – відзначив він.
За словами президента, «немає лави запасних». «Кожного разу сушимо голови, як знайти кадри для заміщення вищих посад в регіонах», – визнав президент РФ.
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