Медведєв скаржиться: у Росії не вистачає кандидатів у губернатори

Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що в країні існує величезна проблема з підбором кандидатів на посади губернаторів. На нараді з формування резерву управлінських кадрів глава держави нагадав про існуючий кадровий голод. «Це стосується і керівників регіонів», – відзначив він.

За словами президента, «немає лави запасних». «Кожного разу сушимо голови, як знайти кадри для заміщення вищих посад в регіонах», – визнав президент РФ.

Газета.ру