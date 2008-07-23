Кадетський корпус для дівчат відкривається в Росії

Уряд РФ розпорядився створити у веденні Міноборони кадетський корпус "Пансіон вихованок Міноборони", зазначається в рішенні, розміщеному на сайті кабінету міністрів.

Як наголошується в документі, освітня установа, яка базуватиметься в Москві, створюється для "забезпечення всестороннього виховання і підготовки до військової служби доньок військовослужбовців, які втратили батька, а також доньок військовослужбовців, які проходять військову службу в районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях та інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, зокрема віддалених, та у військових частинах, що знаходяться за межами РФ".

Гранична чисельність військовослужбовців і цивільного персоналу кадетського корпусу встановлена в кількості 322, учнів - у кількості 840, на утримання в 2008 році із коштів Міноборони виділяється 57,2 мільйона рублів.

Міністерству доручено прийняти в 2008 році на навчання в кадетський корпус до 180 осіб.