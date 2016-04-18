"Судний день для ГРУшників": У Лаврова пообіцяли повернути Александрова і Єрофєєва у РФ

Про це заявив уповноважений МЗС РФ з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов, повідомляє РИА "Новости".

"Ми, незважаючи на всі ці проблеми, перешкоди, перепони з боку Києва, продовжуємо працювати з тим, щоб наші громадяни повернулися на батьківщину як можна швидше", - сказав він.

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Крій того, у Лаврова заявили, що "українська влада чинять різні перешкоди".

Як повідомляв УНІАН, Александрова і Єрофєєва засудили до 14 років позбавлення волі кожного з конфіскацією майна. Вирок сьогодні, 18 квітня, виніс Голосіївський райсуд Києва.