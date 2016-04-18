Не пам'ятником єдиним: Путін нагородив Жириновського орденом

Відповідний указ опублікований на порталі правової інформації РФ.

Згідно з текстом документа, нагорода скандальному лідера російської партії ЛДПР Володимиру Жириновському вручена "за значний внесок у розвиток російського парламентаризму та за активну законотворчу діяльність".

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Москві в Першому Басманному провулку відбулося урочисте відкриття пам'ятника одіозному лідеру російської партії ЛДПР Володимиру Жириновському.