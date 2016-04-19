США допускають введення нових санкцій проти Ірану

Про це заявив у Вашингтоні речник Державного департаменту США Джон Кірбі, передає 112 Україна.

"У мене зараз немає повідомлень про конкретні рішення щодо односторонніх дій або санкцій щодо цього (постачання С-300 Тегерану - ред.)", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи може це призвести до нових санкцій, Кірбі зазначив: "Може, але зараз я не можу говорити про те, що вони будуть".

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Кірбі нагадав, що США неодноразово заперечували проти постачання Ірану С-300.

Раніше УНІАН повідомляв, що Москва почала поставляти Тегерану ракетні комплекси С-300.