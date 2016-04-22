США заявили про примарні перспективи розширення НАТО в найближчі роки

Про це повідомляє Reuters.

«З практичної точки зору я не бачу багато можливостей для подальшого розширення НАТО в найближчому майбутньому, в найближчі кілька років, а може, навіть довше», - сказав він.

Льют зазначив, що альянс на "точки перегину" і зараз стикається з потрясіннями, які можуть зрівнятися тільки з обставинами наприкінці холодної війни.

Читайте такожПотік мігрантів з Туреччини значно зменшився - генсек НАТО

Льют зазначив, що Росія грає серйозну роль у стратегічній обстановці, яка на даний момент не передбачає розширення НАТО, а також підкреслив, що не бачить можливості досягти в найближчому майбутньому згоди на прийом до лав альянсу Грузії або України.

При цьому Льють додав, що лінія політики для можливих членів залишається відкритою.