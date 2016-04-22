США заявили про примарні перспективи розширення НАТО в найближчі роки

16:18, 22 квітня 2016
Світ
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Постійний представник США при НАТО Дуглас Льют заявив, що альянс не буде розширюватися в найближчі роки через ризик дестабілізації Росії.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

«З практичної точки зору я не бачу багато можливостей для подальшого розширення НАТО в найближчому майбутньому, в найближчі кілька років, а може, навіть довше», - сказав він.

Льют зазначив, що альянс на "точки перегину" і зараз стикається з потрясіннями, які можуть зрівнятися тільки з обставинами наприкінці холодної війни.

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Льют зазначив, що Росія грає серйозну роль у стратегічній обстановці, яка на даний момент не передбачає розширення НАТО, а також підкреслив, що не бачить можливості досягти в найближчому майбутньому згоди на прийом до лав альянсу Грузії або України.

При цьому Льють додав, що лінія політики для можливих членів залишається відкритою.

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