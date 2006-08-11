Ізраїль розширює військову операцію в Лівані

Прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт санкціонував розширення наземної операції в південному Лівані, повідомили РІА “Новости” в прес-службі ізраїльського МЗС.

Карт-бланш на наступ до річки Літані Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) одержала за лічені години до того, як на розгляд РБ ООН надійде франко-американский проект резолюції про припинення бойових дій і принципи політичного врегулювання.

"Рішення не означає, що ми відмовляємося від дипломатичних шляхів врегулювання. Але в даний момент за відсутності практичних кроків міжнародного співтовариства Ізраїль вимушений узяти на себе турботу про безпеку власних громадян", - сказав представник МЗС.

Військово-політичний кабінет, який об`єднує глав 12 ключових міністерств, ще в середу санкціонував розширення наземної операції, уповноваживши Ольмерта і міністра оборони Аміра Переца визначити терміни реалізації рішення.

Початок нового етапу кампанії з виходом на рубіж Літані, за 20 кілометрів на північ від кордону, було відкладено для того, щоб, за словами ізраїльських політиків, дати шанс дипломатичному врегулюванню.

Досі перед армією стояло завдання "зачистити" прикордонну смугу завширшки 4-10 кілометрів від бойовиків та інфраструктури руху "Хезболла".

На шляху до Літані війська, що вже втратили мінімум 83 осіб убитими, мають узяти не тільки десятки невеликих селищ, а й велике портове місто Тір.

Операція покликана позбавити бойовиків можливості використовувати реактивні снаряди типу "Катюша" чи "Араш", на які припадає левова частка арсеналів "Хезболли", для обстрілу півночі Ізраїлю.

РІА “Новости”