ЗМІ назвали ймовірну причину катастрофи військового літака під Дамаском
21:10, 22 квітня 2016Світ
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Сирійський Міг-23 впав у п'ятницю вранці поряд з районом, контрольованим ІД, після зльоту з аеродрому Дмейрі на схід від Дамаска.
REUTERS
"Розбився Міг-23 у Східній Гуті (передмістя Дамаска), в районі Вдувейр аль-Касаб. Літак розбився сьогодні вранці практично відразу після зльоту з військового аеродрому Дмейрі", — про це розповів представник сирійського ополчення, повідомляє РИА Новости.
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"Найімовірніше, Міг-23 розбився в результаті технічної неполадки. Літак впав приблизно поруч з населеними пунктами Тель-Дакуа і Бір-аль-Касаб. Хочу зазначити, що в Тель-Дакуа знаходиться ІД", — додав він.
Як повідомляв УНІАН, у Сирії на південному заході від Дамаска розбився військовий літак. Доля пілота залишається невідомою.
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