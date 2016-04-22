ЗМІ назвали ймовірну причину катастрофи військового літака під Дамаском

"Розбився Міг-23 у Східній Гуті (передмістя Дамаска), в районі Вдувейр аль-Касаб. Літак розбився сьогодні вранці практично відразу після зльоту з військового аеродрому Дмейрі", — про це розповів представник сирійського ополчення, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожРосія стягує артилерію до району сирійського Алеппо - Reuters

"Найімовірніше, Міг-23 розбився в результаті технічної неполадки. Літак впав приблизно поруч з населеними пунктами Тель-Дакуа і Бір-аль-Касаб. Хочу зазначити, що в Тель-Дакуа знаходиться ІД", — додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії на південному заході від Дамаска розбився військовий літак. Доля пілота залишається невідомою.