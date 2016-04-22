У Сирії під Дамаском розбився військовий літак

Про це повідомили у Сирійській обсерваторії з прав людини, передає Reuters.

Наразі невідомо, чи літак зазнав аварії через технічні проблем, чи був збитий.

Крім того, доля пілота залишається невідомою.

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Повідомляється, що перед катастрофою літак пролітав над контрольованою бойовиками ІД територією.

Раніше, за інформацією видання, бойовики ІДІЛ заявляли, що збили військовий літак, але підтвердження цього поки не було.

Нагадаємо, 12 квітня ударний вертоліт Мі-28Н Повітряно-космічних військ Росії зазнав катастрофи у Сирії.