Китай готує демографічний вибух в регіонах, які межують з Росією

Жителям прикордонних міст сусідньої з російським Далеким Сходом провінції Хэйлуцзян дозволено народжувати до трьох дітей, що на одну дитину більше встановленого обмеження у Китаї, повідомляє ZN.UA з посиланням на видання "Південний Китай".

"Згідно з новими правилами, народження третьої дитини дозволяється для ряду категорій мешканців провінції: китайським репатріантам хуацяо, а також переселенцям з Гонконгу, Макао і Тайваню, жителям прикордонних районів, батькам, чиї діти – інваліди, парам, де один або двоє членів подружжя належать до нацменшин – орочони, эвенки, нанайці, даури, сибо, росіяни", - говорится у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Китай переорієнтується на політику стимулювання росту населення. Зокрема, влада країни ухвалила "політику двох дітей".