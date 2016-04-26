Ердоган: Міжнародна спільнота все ще далека від обʼєднання у боротьбі з тероризмом

З такою заявою він виступив виступаючи на 7-му Глобальному форумі Альянсу цивілізацій ООН в Баку, повідомляє Європейська правда за інформацією Anadolu.

"Ми далекі від того, щоб у достатній мірі демонструвати спільну і рішучу боротьбу з тероризмом", - заявив Ердоган.

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За словами президент Туреччини, світова громадськість так і не змогла сформувати єдину позицію у відповідь на криваві вибухи в Сирії, Іраку, Нігерії, Франції, Пакистані, Туреччині, Бельгії, Іспанії.

"Ми не змогли знайти вирішення політичних конфліктів, несправедливості і нерівності, які породжують атмосферу насильства", - підкреслив глава турецької держави.

"Незважаючи на успіх, досягнутий у формуванні альянсу цивілізацій ООН, ми повинні визнати істину. Міжнародна спільнота все ще далека від досягнення цілей, у відповідності з якими був сформований альянс", – додав він.

Глава турецької держави висловив жаль у зв'язку з тим фактом, що світова спільнота все ще не змогло подолати укорінені забобони, а також "покінчити зі свідомістю, яка віддаляє людей один від одного, віри, коріння та культури".

Ердоган підкреслив, що жодна віра, релігія і культура не закликають до замаху на життя безневинних людей.

"Це особливо стосується Ісламу, сама назва якого означає мир. Хіба релігія, в назві якої присутнє поняття мир, може схвалювати тероризм?", - зазначив глава держави.

"Іслам не визнає тероризм. Терористичні організації, які діють під гаслом Ісламу, серед них й ІДІЛ, не мають нічого спільного з нашою священною релігією",- підкреслив він.

Президент Туреччини підкреслив важливість боротьби з міжконфесійним протистоянням.