Ердоган пригрозив відмовитися приймати біженців, якщо ЄС не виконає свої зобов'язання

Договір, укладений між Євросоюзом і Туреччиною, стосується біженців, які прибули в Європу після 20 березня. Він набув чинності 4 квітня.

В обмін на кожного висланого в Туреччину сирійця, який нелегально потрапив до Європи, ЄС зобов'язується приймати громадянина Сирії з числа тих, хто перебуває в таборах біженців, передає Російська служба ВВС.

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4 квітня Греція почала процес повернення мігрантів в Туреччину у відповідності з угодою.

За кілька днів до цього правозахисна організація Amnesty International заявила, що Туреччина з середини січня змусила кілька сотень сирійських біженців повернутися на батьківщину.