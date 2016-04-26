Туреччина розмістила ракетні установки на кордоні з Сирією

За даними військових джерел, повідомляє Анадолу, з західних регіонів Туреччини на військову базу 5-ї бронетанкової бригади в провінції Газіантеп спрямовано додаткову військову техніку на 13 трейлерах. Серед інших, в районі прикордонного Кілісу розміщено ракетні установки, що здатні виробляти 40 пострілів за 80 секунд.

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Згідно з повідомленням, техніка відправлена з метою підтримки підрозділів ЗС Туреччини, дислокованих на кордоні з Сирією.

Нагадаємо, турецьке місто Кіліс неодноразово обстрілювали бойовики "Ісламської держави" з території Сирії.