Туреччина розмістила ракетні установки на кордоні з Сирією
10:30, 26 квітня 2016Світ
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В прикордонне з Сирією турецьке місто Кіліс стягнуто додаткові підрозділи Збройних сил Туреччини.
Техніка відправлена з метою підтримки інших підрозділів ЗС Туреччини, які там вже розміщені / aa.com.tr
За даними військових джерел, повідомляє Анадолу, з західних регіонів Туреччини на військову базу 5-ї бронетанкової бригади в провінції Газіантеп спрямовано додаткову військову техніку на 13 трейлерах. Серед інших, в районі прикордонного Кілісу розміщено ракетні установки, що здатні виробляти 40 пострілів за 80 секунд.
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Згідно з повідомленням, техніка відправлена з метою підтримки підрозділів ЗС Туреччини, дислокованих на кордоні з Сирією.
Нагадаємо, турецьке місто Кіліс неодноразово обстрілювали бойовики "Ісламської держави" з території Сирії.
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