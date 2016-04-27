США розмістять у Туреччині високомобільні реактивні системи залпового вогню - Чавушоглу
США розмістять у Туреччині поблизу частини кордону з Сирією, підконтрольного бойовикам ІД, високомобільні реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Reuters.
Він очікує, що у травні цього року перша ракетна система прибуде до південно-східної Туреччини, яка зазнає періодичних обстрілів з Сирії.
"У рамках угоди системи HIMARS прибудуть до Туреччини в травні. Після цього ми зможемо завдати удару по "Ісламській державі" у більш ефективний спосіб", - зазначив Чавушоглу.
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Представник Міноборони США підтвердив, що це питання обговорювалося, однак відмовився від подальших коментарів.
Розміщення даних установок є частиною стратегії, спрямованої на блокування території навколо сирійського міста Манбідж. Це могло б позбавити бойовиків "Ісламської держави" логістичного маршруту, який вони використовували для постачання матеріалів і нових бойовиків.
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"Ми досягли угоди з американцями щодо блокування області навколо міста Манбідж і наша стратегію у цьому питанні зрозуміла", - сказав Чавушоглу .