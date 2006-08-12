Сербія готова розділити Косово

Сербія "готова погодитися на розділення Косово на сербську і албанську частини, якщо для краю не буде знайдено іншого прийнятного рішення". Про це заявила сьогодні голова Координаційного центру по Косово і Метохії уряду Сербії Санда РАШКОВИЧ-ІВИЧ, повідомляє NEWSru.

"Якщо серби і албанці визнають факт неможливості спільного проживання, а міжнародне співтовариство погодиться з цим, тоді варіант розділення Косово представляв би вигідне рішення для обох сторін", - зазначила С.РАШКОВИЧ-ІВИЧ у заяві для представників іноземних ЗМІ.

Проте "актуальна позиція" сербського керівництва поки що залишається колишньою: значна автономія Косово у складі Сербії.

Три північнокосовські громади з переважно сербським населенням на даний час бойкотують центральні органи влади Косово і косовські силові структури, перейшовши таким чином на самоврядування і самостійне забезпечення правопорядку.

Позиція офіційної Приштини щодо неприпустимості порушення територіальної цілості краю залишається незмінною.