Спецслужби затримали лідера британського осередку «Аль-Каїди»

За даними спецслужб, у ході антитерористичних рейдів у Великій Британії був затриманий лідер осередку «Аль-Каїди» в цій країні.

Як пише Газета.ru, представники міністерства внутрішніх справ повідомили, що один із затриманих, крім планування вибухів у пасажирських літаках, підозрюється в причетності до ряду інших терактів останніх років.

Як повідомили газеті Sunday Times співробітники контррозвідки MI5, затриманий грав одну з провідних ролей в терористичній мережі у Великій Британії. Він контролював два канали вербування і відправки майбутніх терористів до тренувальних таборів у Пакистані і мав зв`язки з кашмірськими і північно-африканськими угрупованнями в країні.

Ім`я підозрюваного і його національність не розголошуються. Відомо, що він знаходився під спостереженням спецслужб із серпня минулого року.

Ймовірний лідер «Аль-Каїди» у Великій Британії був заарештований після того, як спецслужбам вдалося розкрити змову, метою якої було підірвати пасажирські літаки, які вилітають з лондонського аеропорту. Зловмисники збиралися пронести на борт літаків, які слідують до США, рідку вибухівку, залиту в пляшки або банки з прохолодними напоями.