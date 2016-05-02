У КНДР тимчасово заборонили весілля та похорони - ЗМІ

У Північній Кореї тимчасово заборонили проводити весілля, похорони та інші урочисті заходи. Про це з посиланням на південнокорейські ЗМІ пише Російська служба BBC.

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За інформацією агентства Йонхап, на час підготовки і проведення з'їзду обмежено в'їзд до Пхеньяна. Також влада посилила стеження за своїми громадянами і нагляд за кордоном з Китаєм.

Як повідомив чиновник з Південної Кореї, заборона пов'язана з посиленими заходами безпеки перед VII з'їздом Робітничої партії Кореї, пише Sunday Times.

Співрозмовник видання вважає, що керівництво КНДР перед з'їздом намагається створити атмосферу страху всередині країни. Це має знизити злочинність, а також утримати людей від спроб виїхати за кордон.

Повідомляється, що з'їзд почнеться у цю п'ятницю і повинен зміцнити владу північнокорейського лідера Кім Чен Ина. На ньому повинні бути ухвалені основні напрями зовнішньої і внутрішньої політики КНДР.